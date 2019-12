Ricerca: Donazzan, 'il Veneto ha finanziato 14 progetti per attrarre giovani talenti' (2) (Di mercoledì 18 dicembre 2019) (Adnkronos) - Oltre ai primati ‘made in Italy’ nel manifatturiero, nell’agroalimentare e in alcune nicchie specifiche di Ricerca e di alta tecnologia, Donazzan ha ricordato che “L’Italia è la nazione con la più alta densità di bellezze al mondo e il nostro territorio ha straordinarie capacità di com

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ricerca Donazzan