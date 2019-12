Riccardo Guarnieri ha chiesto di nuovo a Ida Platano di sposarlo | questa volta la dama ha

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Idasi sposeranno, a meno di nuovi e inaspettati colpi di scena. Un video postato in rete dai due documenta il momento in cui ladel trono over di “Uomini e Donne” ha ripensato al no pronunciato in trasmissione per poi cambiare idea poche settimane dopo quel momento. Ida ha premiato la perseveranza di, il suo desiderio di convincerla nonostante le premesse complicate che l’avevano portata a immaginare che la storia fosse sul punto di finire. E poche ore fa, quando ha tentato didi farle indossare l’anello, la compagna ha detto sì. Il video della seconda proposta di matrimonio A differenza di quanto accaduto nel primo caso, quando la proposta di matrimonio a “Uomini e Donne” è stata pronunciata in studio tra le lacrime, in questo casoè apparso più sereno, probabilmente perché consapevole che in un’atmosfera più ...

