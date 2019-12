Riccardo Guarnieri ha chiesto di nuovo a Ida Platano di sposarlo | questa volta la dama ha

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dopo il no in tv a “Uomini e Donne”, Idaci ha ripensato e ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di. Ladel trono over ha voluto indossare l’anello regalatole dal compagno, quello che si era rifiutata di mettere solo una settimana fa. “Ce l’abbiamo fatta” ha spiegato lui in un video.

