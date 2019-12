Reportage dal confine più pericoloso al mondo | sul filo tra India e Pakistan

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)dalpiùdelVisitare l’ha il suo bel quantitativo di sorprese e, fra le perle nascoste di questo paese, visitare Amritsar, nello stato del Punjab, è sicuramente una delle più affascinanti. Il suo tempio dorato al centro della città, chiamato Harmandir Sahib, è considerato essere la Mecca per la religione Sikh ed è considerato da molti come la seconda cosa da vedere in, dopo il Taj Mahal di Agra. Tuttavia, visitare Amritsar significa avere anche la possibilità, a soli 40 chilometri andando verso ovest, di assistere a qualcosa di unico ale che, a detta del sottoscritto, è un evento che una persona dovrebbe vedere almeno una volta nella vita. Ma partiamo con ordine: di tutte le frontiere che dividono il, dalfra Stati Uniti e Messico fino ad arrivare a quello tra Turchia e Siria, una fra le più ...

fortunatigianni : RT @altreconomia: I #migranti in transito in Serbia, senza diritti lungo la rotta balcanica. Reportage da Šid a 5 km dal confine con la Cro… - NOSTATO : Dal nostro inviato - lguadagnucci : RT @altreconomia: I #migranti in transito in Serbia, senza diritti lungo la rotta balcanica. Reportage da Šid a 5 km dal confine con la Cro… -