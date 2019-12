Renato Pasquali muore tra le fiamme della sua mansarda a Bologna (Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’uomo aveva 70 anni, è morto nell’incendio scoppiato questa mattina al terzo piano di un palazzo di via Santo Stefano, nel cuore del centro storico. La vittima è Renato Pasquali, endocrinologo che ha lavorato al Sant’Orsola, da poco in pensione. E’ stato sorpreso dalle fiamme nel piano mansardato del suo appartamento, dove aveva ricavato una … L'articolo Renato Pasquali muore tra le fiamme della sua mansarda a Bologna proviene da www.meteoweek.com.

