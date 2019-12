Rassegna stampa 18 dicembre | la svolta di Papa Francesco | caos BPB

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLadella Chiesa dettata da. Nel giorno del suo 83° compleanno, il Sommo Pontefice abolisce il segreto sugli abusi commessi da chierici, stabilendo che si è vittime fino a 18 anni. Diventeranno dunque pubblici i processi, le decisioni e le denunce in merito ad accuse di pedofilia. Nessuna pace per il Governo, ora alle prese con il crac della Banca Popolare di Bari. Spunta infatti un audio nel quale l’amministratore delegato De Bustis parla di bilanci falsi rivolgendosi al presidente Giannelli, facendo leva sul fatto di avere alle proprie spalle Bankitalia che avrebbe evitato il commissariamento. Inusuale anticipo di campionato per la Juventus che questa sera affronterà la Sampdoria. Bianconeri in campo con largo anticipo a causa dell’impegno in Supercoppa contro la Lazio. Si recupera inoltre la sfida tra Sassuolo e Brescia, ...

