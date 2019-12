Rai fiction | LA FUGGITIVA con Vittoria Puccini | da gennaio le riprese Anticipazioni

Leggi la notizia su tvsoap

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Di recente l’abbiamo vita nelle vesti dell’intransigente magistrato Elena Guerra ne Il processo, il legal thriller che ha segnato il suo ritorno allaMediaset, ma perè già tempo di nuove sfide professionali: infatti molto presto sarà sul set di nuovaRai dal titolo La. La serie, le cuiinizieranno a2020, racconta la storia di Arianna, una donna che vive insieme al marito e al figlio in un piccolo comune della provincia di Torino. La vita di Arianna verrà stravolta quando il marito, un assessore all’urbanistica, verrà misteriosamente ammazzato. La, le primesulla trama Un omicidio studiato nei minimi dettagli affinché proprio lei fosse l’unica sospettata. Inizia così l’inferno di una donna che si ritrova completamente da sola a lottare contro il mondo per dimostrare la sua ...

