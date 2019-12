Ragazza posta foto con dito medio a Salvini che dorme in aereo Il leghista | “Personcine

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)con, seduto al suo fianco in. La reazione del leader: “Personcine educate”. ROMA – Il volo di ritorno a Milano per il leader della Lega non è stato dei più ‘tranquilli’. Unasui social hato unaconrivolto acheal suo fianco in. L’immagine è diventata subito virale con molti utenti che hanno contestato il gesto da parte della giovane. Ma allo stesso tempo non sono mancanti i commenti in sostegno della giovane, autrice di questo gesto.‘insultato’ sull’, la reazione del leader della Lega L’episodio è statoto dallo stesso ex ministro dell’Interno che sui social ha voluto replicare alla giovane: “Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza ...

repubblica : Ragazza posta foto con dito medio a Salvini che dorme in aereo. Lui: 'Personcine educate' [aggiornamento delle 16:4… - Corriere : Attacchi e insulti alla ragazza che fa il dito medio a Salvini in aereo - lucamarchesell3 : RT @janavel7: Povero fesso: odio… violenza.... Ma che dici? Basta guardare il viso sereno e sfottente della ragazza per stare dalla sua par… -