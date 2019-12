“Questa non la canto” Amici | Gaia si blocca e lascia tutti a bocca aperta Poi | a

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Vi abbiamo raccontato del momento di crisi che sta travolgendo la ballerina di ‘19’, Talisa Ravagnani, la quale non riesce a crearsizie importanti a causa del suo carattere troppo sicuro. La giovane si è sfogata con l’insegnante Timor Steffens: “Magari ho paura. Non mi dispiace se mi odiano. Mi sento sola anche se ho queste amiche”. E lui ha risposto: “Hai paura di non piacere? Nell’essere sicura non c’è nulla di cui vergognarsi. La gente ti amerà ancora di più perché sei te stessa”. Adesso, c’è anche un’altra concorrente che sta vivendo un periodo tutt’altro che positivo. Stiamo parlando della cantanteGozzi, la quale oggi ha avuto una reazione inaspettata durante una prova. Era intenta a cantare la celebre canzone ‘Quando finisce un amore’, quando si è improvvisamente fermata perché colta da ...

