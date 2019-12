Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), territorio, benessere. Sono le parole chiave emerse dal convegno, organizzato il 7 dicembre al Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli, all’interno deChe Cura, il festival su arte e benessere ideato dallo psicoterapeuta Massimo Doriani e organizzato dall’Accademia Imago col sostegno di Optima Italia. Il festival ha posto in luce le potenzialità trasformative e terapeutiche del, che consente alle persone di confrontarsi con la bellezza. Attraverso i linguaggi artistici è possibile dare espressione alla propria, per entrare in contatto con le parti più profonde del sé e ricavarne una sensazione di benessere. Il dibattito, perciò, ha cercato di capire comepossa diventare uno strumento anche per, sia nell’ottica del benessere aziendale interno, sia come elemento che facilita e solidifica ...

StefanoFedele : Quando l’Arte incontra l’Impresa, creatività e cultura al centro dell’azienda - CasaLettori : RT @AngeloFr: Ho intervistato Alexa Cesaroni, autrice della copertina di 'Quando scenderà la notte' (che vedete qui sotto). Trovate l'inter… - holywh0re : @TheBookThjef Quella, anzi, più precisamente 'allora perché non l'hai fatto tu?' é un'argomentazione valida solo qu… -