Pusher contro Borrelli | “Buttati nell’immondizia | gli abusivi lavorano al freddo al gelo”

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sei una fogna umana”, “devi buttarti nell’immondizia”. Questi ed altri gli insulti rivolti al consigliere regionale in quota Verdi Francesco Emilioda un uomo in un video pubblicato su Facebook, poi ripostato dallo stesso consigliere sul proprio canale ufficiale. Per l’uomo, che secondoè agli arresti domiciliari per spaccio, il consigliere sbaglia nell’accanirsii parcheggiatorifacendoli arrestare e chiamandoli estorsori. Perché queste persone, argomenta nel video, sono invece semplici disoccupati con famiglie e figli a carico, che per sbarcare il lunario sono costretti a inventarsi un’attività. Per “poter mangiare” si recano per strada, stando anche al gelo e al, per far parcheggiare e “guardare” le automobili. Questi uomini, continua l’uomo, chiedono con gentilezza ...

