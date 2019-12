Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

Leggi la notizia su retemeteoamatori

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Scritto da Andrea Pardini ReteAmatori - Weather for Passion IlLa Previsione per Giovedì 19 Dicembre 2019 Aavremo tempo molto nuvoloso con possibilità di locali deboli precipitazioni I Venti risulteranno orientali fin moderati in costa Le... L'articoloperproviene da ReteAmatori.

la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo: da GIOVEDI' più nubi e piogge sull'Italia, in attesa di una FORTE ondata di M… - cangurosso : Previsioni stagionali - outlook | Consorzio LaMMA - zazoomnews : Previsioni meteo 19 dicembre: arrivano quattro giorni di piogge e temporali - #Previsioni #meteo #dicembre: -