PRETI PEDOFILI Abolito il segreto pontificio | la verità si ama | non si teme

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Francesco hailsulle cause riguardanti gli abusi sessuali. Il papa ci invita a non avere nulla da difendere

civati : Me n'ero occupato nella scorsa legislatura con @AvvAMaestri, nel disinteresse (in alcuni casi nel fastidio) general… - fattoquotidiano : Preti pedofili, così il muro di gomma del Vaticano fece prescrivere abusi compiuti da don Mauro Inzoli - repubblica : Preti pedofili, il diacono che li cura: “Il vero lavoro è far capire che il loro è un crimine” -