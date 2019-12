Precari | il sindacato dei giornalisti | “I co co co sono i riders della nostra

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Buttare fuori idipendenti e sostituirli con ia 2 euro a pezzo non fa bene alla democrazia: i co.co.co.categoria”. Minaccia lo sciopero generale, il segretario generale Raffaele Lorusso, quando in piazza del Pantheon a Roma prende la parola alla manifestazione convocata dalunitario deicontro le ultime misure introdotte dal governo che investono la categoria. Nella Manovra è spuntato l’ennesimo finanziamento di centinaia di prepensionamenti, in cambio del “2×1”: due redattori licenziati per l’assunzione di una qualsiasi figura lavorativa. E scatta la protesta, alla quale hanno aderito anche numerosi presidenti delle altre casse previdenziali professionali, dai biologi agli avvocati. “L’Inpgi sta per compiere 100 anni e vorremmo arrivarci”, sbotta la presidente dell’Istituto di ...

