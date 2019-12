Popolare di Bari | l’allarme di Bankitalia nel 2016 | “Dal cda ritardi e incertezze”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)di, l’allarme diarrivato nel: “Dal cdae incertezze”. Il documento è stato visionato dall’Ansa.di, un nuovo allarme era arrivato danel. Palazzo Koch non ha nessuna intenzione di passare come principale responsabile della crisi che ha colpito l’istituto di credito pugliese ed ha messo a disposizione dei giornali un documento risalente a tre anni fa. Le carte sono state ispezione all’Ansa e riguardano l’ispezione condotta dai vertici di via nazionale nel novembre del. Il tema è stato ricostruito anche dalla stessa Banca d’Italia sul proprio sito. Il documento della Banca d’Italia Nel documentoha parlato di “errori non di portata non significativa nel quantificare i prestiti ponderati al rischio delladi ...

VittorioSgarbi : #movimento5patacche #dimaiosalvabanche Ma Di Maio che ha passato gli ultimi anni ad attaccare gli avversari (Pd in… - AnnalisaChirico : Il grillino Lannutti, già assurto agli onori della cronaca per i suoi messaggi antisemiti sulle ‘banche controllate… - NicolaMorra63 : Ecco come è stata gestita questa Banca POPOLARE! Ora che il Governo imponga il rispetto delle regole. E chi ha fro… -