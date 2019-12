Popolare di Bari | il Fondo interbancario dà primo ok all’intervento nell’aumento di

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ilper la tutela dei depositi accelera nella messa a punto degli strumenti che dovranno intervenire per contribuire al salvataggio didopo il commissariamento deciso da Bankitalia. Il comitato di gestione delmercoledì pomeriggio ha dato unvia libera al piano di interventi presentato dai commissari straordinari della banca pugliese. Venerdì è prevista una nuova riunione a Milano per esaminare il dossier. Nel frattempo Moody’s ha giudicato positivamente l’intervento del governo e il conseguente piano di salvataggio. con l’intervento del Mediocredito centrale, rifinanziato con 900 milioni di euro pubblici. Il Comitato di gestione del“ha deliberato di esprimere al Consiglio una valutazione favorevole in merito all’istanza formulata dai Commissari”, che hanno chiesto di interveniredi ...

VittorioSgarbi : #movimento5patacche #dimaiosalvabanche Ma Di Maio che ha passato gli ultimi anni ad attaccare gli avversari (Pd in… - AnnalisaChirico : Il grillino Lannutti, già assurto agli onori della cronaca per i suoi messaggi antisemiti sulle ‘banche controllate… - NicolaMorra63 : Ecco come è stata gestita questa Banca POPOLARE! Ora che il Governo imponga il rispetto delle regole. E chi ha fro… -