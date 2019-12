Pontevedra-UD Ibiza-Eivissa abbandonata: il motivo (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Pontevedra-UD Ibiza-Eivissa abbadonata – Si sta giocando un turno importante valido per la Coppa del Re, la competizione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Sono tante le squadre in corsa in grado fino ad arrivare fino alla fine della competizione e non sono da escludere delle sorprese. Nel frattempo la partita Pontevedra-UD Ibiza-Eivissa è stata sospesa nel primo tempo a causa di un violento temporale, il campo era ormai impraticabile e l’arbitro ha deciso di mandare tutti negli spogliatoi. Sono attese a breve aggiornamenti, la situazione verrà valutata a breve anche per una nuova data per disputare la partita. A breve gli aggiornamenti. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo ...

