Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCervino (Ce) – Il fine settimana che precede ila Cervino 2019” sarà dedicato soprattutto ai bambini e alla. Grazie all’Associazione “Liberamente” torna la Casa di Babbo Natale dove tutti i bimbi potranno portare la letterina con la “richiesta” dei regali che saranno consegnati da Babbo Natale il giorno 24 dicembre. “Domenica mattina dalle ore 09.00 il corteo accompagnato dalla bandale partirà da via Giuseppe Toniolo, vicino alla casa comunale, per accompagnare Babbo Natale nella sua casetta in Piazza Madonna delle Grazie dove ci saranno tante piccole sorprese per i bimbi, dai pop corn allo zucchero filato, quest’anno c’è una novità, le mele caramellate ed un altro dolce tipico delle tradizioni locali il “ franfelicco”, gadget, foto con babbo natale ( gratuite) e animazioni varie ...

anteprima24 : ** #Piscitelli presenta il “#Natale a #Cervino”: tra musica, divertimento e solidarietà ** - anteprima24 : ** #Cervino, “Cermes for #Arte e #Cultura” presenta “e Nndrillant Trame di ghiaccio” ** - L_Piscitelli : @pulcetto @matteobordone Io posso parlare solo per me stesso, ma se mi presenta qualcuno della 'verasinistra' possi… -