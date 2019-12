Petunia e la sua nuova vita (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Petunia, un bellissimo meticcio, si trovava in una zona diroccata vicino ad un deserto in Iran. Petunia era gravemente disidratato e sia per questo che per il caldo si era stesa a terra e non ce la faceva più a muoversi, non aveva più forze e sembravano non ci fossero speranze di vita per la povera Petunia. Improvvisamente una signora di buon cuore e sua figlia, che stavano passando da quelle parti, notarono Petunia quasi agonizzante a terra. Avvicinatesi a lei si accorsero che dovevano intervenire immediatamente per salvarle la vita e allora la caricarono subito in macchina per portarla dal veterinario. Una volta arrivati dal veterinario, quest’ultimo le fece subito delle flebo per idratarla e gli passò degli asciugamani freschi per cercare di farle abbassare la temperatura, che era molto alta. ...

