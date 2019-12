Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Da Quota 100 a opzione donna,nelper quanto riguarda le. Le novità in vista del prossimo anno. Come ogni anno, una delle domande di maggior interesse è legata aimenti a livello fiscale. Nel dettaglio il grande sospetto riguarda la riformastica. E il 2019 non fa eccezione. Andiamo allora a scoprirenelper quanto riguarda lenelPer quanto riguarda ile il 2021 l’età per ottenere la pensione di vecchiaia resta a 67 anni. Non ci sarà quindi alcun incremento per quanto riguarda i requisiti necessari per accedere alla pensione. Quota 100 nelUno dei temi di maggior interesse riguarda Quota 100. Nonostante la battaglia avviata da Matteo Renzi, il provvedimento va verso la conferma che porterà al completamento del triennio pianificato al momento dell’entrata ...

NewsMondo1 : Pensioni, cosa cambia nel 2020 - HobiChuunya : RT @bluefollisa: Cari boomer salviniani che fate hashtag party senza sapere cosa significa, Perché dobbiamo rimanere in Italia per pagarvi… - bluefollisa : Cari boomer salviniani che fate hashtag party senza sapere cosa significa, Perché dobbiamo rimanere in Italia per… -