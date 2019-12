Pediatri preoccupati per l’assistenza durante le imminenti festività natalizie (Di mercoledì 18 dicembre 2019) «Il nostro timore più grande è che durante le festività il pronto soccorso del Santobono possa essere preso d’assalto, fino a raggiungere i consueti picchi d’accesso stagionali». Antonio D’Avino, vice presidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri FIMP esprime apprensione per quella che si prospetta come un’emergenza annunciata. «In questi giorni – spiega il pediatra – negli studi dei Pediatri di famiglia si sta lavorando a ritmi serratissimi per affrontare sia le sindromi simil influenzali di questo periodo che una fastidiosa virosi gastrointestinale che sta colpendo lattanti e bambini. Molto presto si raggiungerà la fase epidemica dell’influenza ed è prevedibile che si possa creare un intasamento dei pronto soccorso Pediatrici». Proprio per evitare di esporre i piccoli a tutti i rischi legati ad accessi impropri al pronto soccorso e i medici ad un ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

