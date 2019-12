Patto per la salute | via libera unanime delle Regioni | 2 miliardi in più dal 2020 | medici

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Più risorse per la sanità, specializzandi in corsia, possibilità per idi rimanere al lavoro fino ai 70 anni. Ma anche sei mesi di tempo per la revisioneprocedure sui commissariamenti, che tenderanno sempre più a essere una extrema ratio. E’ l’”ampia intesa” trovata suldella2019-2021, firmato mercoledì dopo una lunga trattativa tra il governo e le. “Governo einsieme a difesa del diritto alla– twitta il ministro Roberto Speranza – Ora è più forte il nostro Servizio sanitario nazionale”. Per il presidente della ConferenzaStefano Bonaccini “finisce la stagione dei tagli“: il, anzi, “sancisce il notevole incrementorisorse destinate alla Sanità: 114.474.000.000 euro per l’anno 2019, 116.474.000.000 euro per l’annoe in 117.974.000.000 euro per l’anno ...

