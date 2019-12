Panama Rissa tra bande nel carcere di Pacar | 12 morti e decine di feriti gravi

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Teatro delladegenerata in sparatoria è stato ildi La Joyita e a lanciare l’allarme dopo i primi spari nei padiglioni 11 e 14 sono stati gli stessi detenuti. Sono 12 le persone rimaste uccise durante una sparatoria avvenuta nelpanamense di Pacora, ad est della capitale. A confermarlo è stata la … L'articolotraneldi: 12diproviene da www.meteoweek.com.

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Panama, rissa e sparatoria in carcere: almeno 12 morti e 11 feriti #panama - medicojunghiano : RT @MediasetTgcom24: Panama, rissa e sparatoria in carcere: almeno 12 morti e 11 feriti #panama - MediasetTgcom24 : Panama, rissa e sparatoria in carcere: almeno 12 morti e 11 feriti #panama -