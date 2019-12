Pallanuoto | Holiday Cup 2019 | il Setterosa si impone all’esordio ai rigori sulla Russia

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Esordio con vittoria, anche se ai, per ilnell’Cup, il torneo amichevole al quale la Nazionale italiana difemminile è iscritta in questo fine die che si sta disputando in terra statunitense. Nella notte azzurra le ragazze guidate da Paolo Zizza, dopo aver pareggiato per 13-13, sono riuscite a superare la, risultando perfette dai 5 metri. Domani la sfida al Canada. ITALIA-18-16 d.t.r. (3-3, 2-4, 5-3, 2-3)(5-3) Italia: Gorlero, Tabani 1, Garibotti 3, Avegno, Queirolo 1, Aiello 2, Picozzi, Bianconi 2, Chiappini 1, Emmolo 1, Cocchiere, Marletta 1, VIacava, Carrega 1.: Ustiukhina, Bersneva, Prokofieva 4, Karimova 2, Borisova, Gorbunova, Fedotova, Simanovich 1, Timofeeva, Soboleva 3, Ivanova 1, Gersanich, Serzhantova 2. Sequenza: Garibotti gol, Simanovich gol, Bianconi gol, Prokofieva gol, Emmolo gol, Gerzanich ...

