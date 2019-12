Pagelle Sampdoria Juventus | Dybala fondamentale | CR7 decisivo

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)– Partita tosta a Marassi tra Samp e Juve. I bianconeri sono chiamati a vincere per mettere pressione all’Inter di Conte che giocherà sabato contro il Genoa. Primo tempo dominato dai bianconeri e chiuso in vantaggio grazie a due grandissimi gol di Ronaldo e. Grandissimo gol al volo diche dal limite dell’area incrocia. Alex Sandro autore di due assist, si addormenta e regala un brutto pallone alla Samp sul gol del momentaneo pareggio. Cristiano Ronaldo sul tramonto del primo tempo sigla il vantaggio con un colpo di testa spettacolare, sale in cielo e la mette sotto la traversa. Secondo tempo dove la Samp esce e pressa i bianconeri che più volte sfiorano il 3-1. Nel finale gol annullato a CR7 per fuorigioco ed espulso Caprari per fallo su Demiral.: i voti Buffon 6 Danilo 6 Bonucci 6,5 Demiral 6 Alex ...

GoalItalia : Depaoli ?? Cristiano Ronaldo ?? Dybala?? Murru ?? - Jorgeg99 : RT @cmdotcom: Juve, le pagelle di CM: male Demiral e Rabiot, Dybala e Ronaldo da urlo - romeoagresti : RT @GoalItalia: Depaoli ?? Cristiano Ronaldo ?? Dybala?? Murru ?? -