Paestum | riemerge l’antica città dei ‘mestieri’

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCapaccio(Sa) – Nellaarcheologica dii lavori del PON Cultura e Sviluppo continuano a restituire importanti dati e novità. Le ricerche presso l’area delle fornaci chiariscono sempre più l’organizzazione delle strutture produttive e la loro evoluzione nel tempo. Si iniziano a riconoscere le destinazioni dei singoli spazi e le produzioni. Si tratta per lo più di anfore, molte delle quali con bolli, e altri elementi fittili di grandi dimensioni. In via preliminare sembra che l’area possa essere in uso tra il III e il I sec. a.C. Poco distante dall’area produttiva le operazioni di scavo sono volte ad approfondire degli impianti legati allo sfruttamento della risorsa idrica con modalità e usi differenti. Una peschiera con tane per pesci, una vasca per l’acqua fredda priva di copertura e con area ...

