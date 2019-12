Oscar 2020 | per quello al miglior film | a oggi | sono in lizza in 344

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dopo l'annuncio delle shortlist degli, relative ad alcune categorie, l'Academy ha reso nota anche la lista dei lungometraggi che posessere presi in considerazione per la nomination come. Si tratta, dunque, di una sorta di prima selezione deiche rispondono ai requisiti richiesti, nella fattispecie, il fatto che vengano distribuiti in sala entro il 31 dicembre, che restino al cinema per almeno 7 giorni consecutivi, che la durata superi i 40 minuti minimi e che siano su pellicola a 35mm o 70mm o in formato digitale. Fin qui, tutto bene. A destare una certa sorpresa (e un sorriso, ammettiamolo) è la lunghezza dell'elenco deiche hanno superato la prima scrematura, in vista della composizione delle nomination, che, nel caso di questa categoria, si contano in 8-9. Al momento344 iselezionati dalla prima scrematura! Il ...

Lady_Pirate : RT @Matioski: Alle 16:00, nel Matioski Show, parleremo di: - Star Wars l'Ascesa di Skywalker: la recensione del film - Oscar 2020: chi sara… - Matioski : Alle 16:00, nel Matioski Show, parleremo di: - Star Wars l'Ascesa di Skywalker: la recensione del film - Oscar 2020… - MegGjeta74 : RT @Antimo_Mallardo: L' America ha trovato la sua candidata all'Oscar per la cerimonia del 2020 #vienidame -