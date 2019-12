Oroscopo di Paolo Fox | 18 Dicembre | ecco cosa dicono le stelle

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Continuano i pronostici zodiacali dell’astrologoFox.dunque come ci dobbiamo regolare oggi per fare andare bene la giornata.segno per segno Ariete: l’amore oggi va a gonfie vele. Ti stai preparando per vivere i prossimi mesi nel migliore dei modi, quindi occhio alla situazione. Toro: hai qualche fastidio alla gola?questo è uno dei tuoi punti deboli. Ricorda che la Luna è in dissonanza, per cui cerca di rimanere cauto. Gemelli: le giornate sono un po’ in bilico. Se oggi tenti ad arrabbiati però non ci saranno brutte conseguenze. Il meglio per te verrà nei prossimi mesi. Cancro: per te va tutto bene, anche se non mancano i soliti tormenti. Giove e Saturno sono in opposizione anche se l’anno finirà bene. Leone: c’è un bel cielo per i rapporti con gli altri. Avrai dunque modo di valutare alcune relazioni e di allontanare le ...

