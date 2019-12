Omicidio Rega | rischio processo a 2 Carabinieri per foto americano bendato

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma – La Procura di Roma ha chiuso l’inchiesta relativa alladi Chistian Gabriel Natale Hjorth, l’accusato di concorso nell’del vicebrigadiere dei, Mario Cerciello, in cui l’comparivanella caserma deidi via in Selci poco dopo il fermo. A rischiare ilsono dueche nella vicenda avrebbero avuto ruoli diversi. Il primo ad essere stato individuato grazie alle indagini deidel Nucleo Investigativo, coordinati dal procuratore facente funzioni Michele Prestipino e dell’aggiunto Nunzia D’Elia, era stato Fabio Manganaro, il militare che aveval’accusato di abuso di autorita’ contro arrestati o detenuti. Successivamente l’altro militare, Silvio Pellegrini, era stato iscritto nel registro degli indagati per divieto ...

