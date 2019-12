OBIANG: «Stiamo maturando. Ora capiamo meglio le richieste del mister» (Di giovedì 19 dicembre 2019) Pedro OBIANG, centrocampista del Sassuolo, ha parlato in zona mista al termine della vittoria ottenuta contro il Brescia (-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Non può che sorridere Pedro OBIANG al termine della vittoria ottenuta dal suo Sassuolo contro il Brescia grazie ad un gol di Traorè e Caputo. Il centrocampista ha parlato in zona mista, le sue parole. «Siamo una squadra composta da tanti giocatori importanti e quindi bisogna farsi trovare sempre pronti, oggi me l’ha data e ho provato a dare il mio meglio. Stiamo maturando, la partita di Cagliari ci ha fatto maturare» Leggi su Calcionews24.com

