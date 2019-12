Nuovi modelli - Le auto in arrivo a dicembre - VIDEO

Leggi la notizia su quattroruote

Questo, nei concessionari, è un mese allinsegna delle emissioni zero: dalle sorelle di taglia piccola Skoda Citigo iV e Seat Mii Electric alla supercar Porsche Taycan, passando per la variante ad hoc della Opel Corsa (che mantiene, comunque, lofferta endotermica), iche viaggiano solo a batteria sono i protagonisti deiarrivi. Anche le Suv hanno qualcosa da dire, con loriginale Mercedes-Benz GLB e il restyling della Toyota CH-R: nelqui sopra, facciamo il punto su disponibilità, prezzi e caratteristiche delle novità da avvicinare negli showroom.

