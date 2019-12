Non sia solo l' emergenza a far tirar fuori all' Italia il meglio di sé

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Indosseranno il casco protettivo e la tuta da lavoro anche il giorno di Capodanno. È il sacrificio necessario richiesto agli operai e ai tecnici impegnati nella ricostruzione del Ponte Morandi. Solamente due giorni di stop (Natale e Santo Stefano) e poi tutti in cantiere perché il traguardo è troppo vicino e la missione troppo importante per concedersi una pausa durante le festività. Una prontezza che non può che colpire una imprenditrice come me, abituata da sempre agli impedimenti e alle lungaggini burocratiche con cui noi costruttori siamo costretti a combattere quotidianamente. Il giorno cerchiato in rosso sul calendario di Comune, Regione e Governo è il 30 aprile 2020, data in cui è prevista da contratto la consegna del nuovo viadotto sul Polcevera. È stato cauto però il sindaco di Genova e supercommissario ...

