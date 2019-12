“Non lo faccio per non perdere la pensione” Carmen Di Pietro senza peli sulla lingua | lo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La showgirlDinon è mai banale nelle sue dichiarazioni e già nei giorni scorsi aveva commesso una gaffe pazzesca, durante il programma radiofonico ‘The Morning Show’, in onda su Radio Globo. Aveva infatti detto ad un’ascoltatrice: “Se col ciclo non vai al lavoro, non sei degna di essere una donna”. Invece, la diretta interessata è costretta a fare i conti con l’endometriosi: “Mi hanno dovuto operare alle ovaie, ho delle emorragie che durano cinque giorni. Pensi che non vado dai medici, cretina?”. Oggi, mercoledì 18 dicembre, è stata ospite a ‘Vieni da me’, la trasmissione presentata da Caterina Balivo. Qui ha toccato vari argomenti, dal figlio a Giuseppe Iannoni passando per il marito Sandro Paternostro, deceduto 19 anni fa. Ed è su quest’ultimo che si è lasciata andare ad una confessione destinata a ...

matteosalvinimi : State seguendo su Rete 4? Stasera non le mando a dire, faccio bene??? Torniamo dopo la pubblicità. #fuoridalcoro - MarcoBellinazzo : Di certo sono poco sensibile all'arte moderna, ma faccio fatica solo io a comprendere la forza iconica anti-razzist… - ElenarussoTW : Dalle mie parti, si dice che se tocchi la punta dell’albero puoi esprimere un desiderio a te caro. Niente, non c’è… -