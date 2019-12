Nomadi complici incinte: il trucco per non finire in carcere dopo il furto (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Istruite da parenti e amiche più grandi, le complici delle ladre arrivano in questura con una bambina: "Avete arrestato la mia amica, ma deve allattare" Nel luglio del 2018, Vava assiste all'arresto di una sua amica, borseggiatrice bosniaca, fermata a Milano. Quando la vede allontanarsi, scortata dai carabinieri, lei sa già cosa fare. E così, dopo qualche ora, si presenta in questura. È incinta e ha con sé una neonata: "Avete arrestato la mia amica-dice- è la madre di questa bambina". Entrambe appartengono alla banda di Nomadi, dedita ai furti. I poliziotti fanno accertamenti e contattano al telefono il padre della piccola, Rasid Omerovic, detto "Leone", presunto capo della banda di ladre Nomadi. Chiedono all'uomo di venire a prendere la bambina, ma lui sostiene di essere in Slovenia. In realtà Omerovic si trova a Milano, secondo quanto scoperto dalla ...

