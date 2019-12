No Tav e leader di Askatasuna nel mirino della Digos | arresti e perquisizioni a Torino

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Istorici e alcuni militanti di; i principali referenti dell'ala più oltranzista del movimento No-Tav ed esponenti antagonisti di Modena, Parma e Vicenza, del centro sociale Guernica e del centro sociale Bocciodromo sono destinatari di misure cautelari nell'ambito di un'indaginesu episodi di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Quattordici le persone nelPolizia che, su richiesta del Tribunale di, ha eseguito 16nei riguardi anche di alcuni militanti didenunciati in stato di libertà.

infoitinterno : Blitz contro leader del centro sociale Askatasuna per assalti al cantiere No Tav, in 14 nel mirino - infoitinterno : Torino-Lione: arrestati leader No Tav (tra cui esponenti del centro sociale Askatasuna) -