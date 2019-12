“Nessuna lingua suona bene come l’italiano” | la sfida rap tra ritmo e melodia di

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La sua passione per la musica è nata che era piccolissima, praticamente ha iniziato a parlare e cantare quasi contemporaneamente. “Sembravo una radio sempre accesa!”. Lei è Elisabetta d’Aiuto, romana classe 1991. La mamma le faceva ascoltare tanta musica, la nonna le cantava di tutto per farla addormentare. E così, tra Jovanotti, Sergio Caputo e i Cure, Elisabetta ha iniziato a studiare chitarraautodidatta e poi canto al Conservatorio di Santa Cecilia. Ma soprattutto ha cominciato a scrivere, scrivere, scrivere. “Per i mei pezzi prendo ispirazione da qualsiasi cosa, l’idea nasce nei momenti più inaspettati molto spesso. Ho quaderni pieni di idee ancora non sviluppate. Anche se devo dire che ho iniziato da cose più autobiografiche, ora cerco anche di raccontare esperienze che non necessariamente ho vissuto in prima persona” mi racconta. L’errore più comune che si commette spesso ...

