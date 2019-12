NBA 2019-2020 | i risultati della notte 18 dicembre | Indiana ferma i Lakers Vincono i

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sono sei le partiteNBA. Senza Anthony Davis cadono i Los Angelese lo fanno in casa degliPacers, che mettono fine alla striscia di 14 successi consecutivi di LeBron e compagni. Finisce 105-102 perin un match che si è deciso solo nel finale dell’ultimo quarto. Brogdon ha trovato il canestro del +2 a 30 secondi dal termine, mentre ihanno mancato il sorpasso con James, che ha mancato la tripla del vantaggio. Super prestazione di Domantas Sabonis, che mette a referto una doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi. Lebron sfiora la tripla doppia chiudendo con 20 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Sconfitta deie vittoria dei rivali cittadini dei Clippers. Tutto molto facile allo Staples Center per la squadra di Doc Rivers, che supera 120-99 i Phoenix Suns in un match che ha sempre visto Los Angeles avanti ed allungare in maniera decisiva nel ...

