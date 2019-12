Natale | il presepe vivente degli alunni dell’Istituto Massimo Troisi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ programmata per venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 17 e 30 la manifestazione2019 –, presso l’Istituto Comprensivodi Napoli, che, come consuetudine in occasione delle festività natalizie, aprirà le porte al pubblico con il suo consolidato ed originale progetto culturale e sociale. L’Istituto con sede a Pianura, quartiere periferico con un territorio fortemente urbanizzato e privo di adeguati luoghi pubblici di aggregazione sociale in cui la scuola continua a svolgere un ruolo educativo e formativo fondamentale, si pone come forte alternativa sociale e punto di riferimento di legalità e formazione globale, in un’ottica di inclusione e di accoglienza multiculturale sempre più complessa. Le problematiche di disagio sociale, culturale ed economico, inducono la scuola, diretta da ...

matteosalvinimi : In Italia abbiamo il presepe e il Natale, e non siamo noi a dover cambiare il nostro modo di vivere, di pensare, di… - MediasetTgcom24 : Natale, il Consiglio comunale di Grosseto: 'Presepe obbligatorio a scuola' #presepeascuola - matteosalvinimi : Che Gesù Bambino sia di pelle bianca o nera, per me fa lo stesso, l’importante è che asili e scuole abbiano un bel… -