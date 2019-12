Natale | 500 mila tonnellate di cibo finiranno nella spazzatura

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Troppofinisce ancora: ogni italiano, tutte le settimane, spreca in media 800 grammi di, per un valore di 17 euro al mese. In tutto, si tratta di 17 miliardi di euro all’anno, pari all’1% del Pil: 14 miliardi di euro dissipati per ilgià prodotto e 3 miliardi di euro per lo spreco di filiera e distribuzione. Il periodo di, poi, rischia di essere quello più critico: durante le feste, che tradizionalmente rappresentano il periodo degli eccessi, secondo i calcoli di Ener2Crowd, piattaforma italiana di lending crowdfunding energetico, si getteranno via oltre 500di, che corrispondono a più di 80 euro per famiglia. Uno spreco che causa anche un’impennata del livello di inquinamento, «perché ogni tonta di rifiuti alimentari produce 4,2di anidride carbonica». Ma si può, al contrario, decidere di rendere il ...

