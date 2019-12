Nas in mense scuole | sospese 21 ditte di catering

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma – Con l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, unitamente al ministero della Salute, ha realizzato un piano di controllo nazionale finalizzato alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese diassegnatari della gestionepresso gli istituti scolastici. Il monitoraggio e’ stato pianificato per accertare la regolarita’ di tali servizi erogati nelledi ogni ordine e grado, pubbliche e private, partendo dagli asili nido fino agli istituti superiori, verificando le condizioni d’igiene nei locali di lavoro e nella detenzione degli alimenti, la rispondenza dei menu’ alle clausole contrattuali previste dai capitolati d’appalto, la qualita’ e la salubrita’ degli alimenti somministrati, non trascurando la regolarita’ delle maestranze impiegate ed ...

