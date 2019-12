Napoli | si chiude l’anno del bicentenario dell’Infinito | l’autografo è sul sito della

Leggi la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Si chiudono con l’iniziativaRai e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo conferenza stampa giovedì 19 dicembre con il Ministro Dario Franceschini, a Roma ore 17,30 le manifestazioni per la le celebrazioni dei 200 anni de l’Infinito di Giacomo Leopardi, nelle quali ha avuto un ruolo fondamentale la Biblioteca Nazionale di, luogo simbolo che custodisce gelosamente il prezioso autografoesemplato dal poeta quasi certamente nel 1819, che il grande poeta tenne con sé fino alla morte apportandovi via via i suoi ripensamenti e correzioni. La Biblioteca Nazionale di, erede e custode dell’eredità leopardiana, insieme alla prima stesura autografacelebre lirica conserva nella sua quasi totalità il corpus delle opere letterarie, filosofiche e saggistiche leopardiane, lasciato da Giacomo all’amico Antonio Ranieri e pervenute ...

