Napoli – Milik | “Abbiamo sbagliato tutti | non solo Ancelotti”

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Arkadiusz, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Arkadiusz, attaccante dele della nazionale polacca, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky Sport mettendo in risalto il delicato momento della sua squadra di club, il: “Cresceremo anche come uomini e serate come quella di ieri possono aiutarci a venirne fuoriinsieme – ha detto il bomber polacco -. Non voglio tornare dietro e parlare di Ancelotti, abbiamo. Da quando sono anon avevo mai vissuto una situazione del genere. Questa classifica non può essere la nostra. Vogliamo la Champions”. Sul nuovo allenatore Gennaro Gattuso, questo il pensiero di Ancelotti: “Dobbiamo seguirlo e lasciare il cuore in campo. Gattuso ha idee chiare e carattere. Meglio con il 4-3-3? Abbiamo calciatori che hanno sempre giocato così. Il mio è ...

