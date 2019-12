Napoli | il ragù della signora Bettola per gli ospiti del Ristoro Sant’Egidio della Chiesa

Leggi la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una cena di solidarietà condita di sorrisi, accoglienza, ascolto e del, cha ha organizzato un evento speciale per i 25deldi San Pasquale a Chiaia. Con il responsabile del centro Massimo Miccio comincia un nuovo progetto benefico, che sarà portato avanti una volta al mese con la preparazione di uno speciale menù per i bisognosi. Miccio insieme ad altri volontari gestisce ilche ha fondato quattro anni fa, intitolato aMaria di San Giuseppe, le cui spoglie sono conservate proprio nel Convento di Piazza San Pasquale. In questa giornata particolare amici, chef, volontari hanno accolto l’invitoe si sono messi ai fornelli per preparare un menù tipicamente napoletano per tutti glidel, carne, contorni, dolci e pastiera. In cucina coordinati da Miccio: Gianluca ...

