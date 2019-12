Napoli | aggiornamenti commissione Welfare | centri diurni e progetti

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Lapresieduta da Maria Caniglia ha incontrato oggi l’assessora alMonica Buonanno per un aggiornamento sulle questioni affrontate nelle scorse settimane dalla, in particolare, suipolifunzionali e suidi “Educativa territoriale”. La riunione è stata anche l’occasione per una breve ricostruzione della vicenda che coinvolge le suore del complesso di Sant’Eligio. Tra le criticità rilevate dalla, ha spiegato la presidente Caniglia, l’esigenza di una riorganizzazione del servizio dei 35polifunzionali, che sono punto di riferimento per oltre 1.200 minori provenienti dalla rete dei servizi sociali territoriali. Per idi “educativa territoriale”, l’incontro con gli operatori ha messo in evidenza l’incertezza sulla prosecuzione deianche nel 2020, ...

