Napoli | accordo storico tra avvocati e facoltà teologica | siglata l’intesa

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Matrimonio, famiglia e minori,traoggi un’intesa tra Foro die Polo teologico “San Tommaso” di Capodimonte per la formazione e l’aggiornamento degli. Oggi, presso il Tribunale di, il Consiglio dell’Ordine deglie la sezione San Tommaso della Pontificiadell’Italia Meridionale (PFTIM) hanno siglato unper collaborare nell’ambito della formazione giuridica in materia di matrimonio, famiglia e minori nella società multietnica. La Pontificia, attraverso il suo Dipartimento di Diritto Canonico, si impegna a promuovere corsi di alta formazione interdisciplinari per quei professionisti, come gli, che operano in materia di matrimoni e gestione dei minori nel contesto di famiglie multietniche. A sua volta, l’Ordine deglisi ...

