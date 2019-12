Nadia Toffa | la rivelazione | “Allontanò il fidanzato perché…”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sono passati quattro mesi dalla morte di, ma il suo ricordo continua ad essere vivo nel mondo della televisione e nella memoria dei suoi cari. È così per la mamma dell’ex conduttrice delle Iene, Margherita Rebuffoni, che all’età di 71 anni ha deciso di vivere il terribile lutto a cui la vita l’ha sottoposta in un modo ammirevole. La sua missione, infatti, è quella di cercare di portare a termine i progetti della figlia, facendone vivere eternamente il ricordo, la solarità, la grinta e la determinazione. «Stiamo portando avanti le sue battaglie», ha dichiarato la donna in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. La grinta di«Forse adesso che è venuta a mancare ha più potere di quando era in vita», ha raccontato ancora Margherita Rebuffoni riferendosi a, la sua defunta figlia. «Prima ero una donna quieta, introspettiva: l’energia ...

infoitcultura : Nadia Toffa, la madre scagiona l'ex: 'Lo aveva allontanato con una scusa' - infoitcultura : Nadia Toffa, la madre annuncia l’uscita del secondo libro: “Voleva che lo pubblicassi” - infoitcultura : Nadia Toffa, lo straziante annuncio della madre: ecco cosa ha fatto prima di morire -