Muore una neonata nigeriana di 5 mesi | insulti razzisti al pronto soccorso

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) È difficile scegliere da dove iniziare a raccontare la vicenda successa a Sondrio, perché oltre alla tragedia della morte di unadi 5, c’è da registrare anche la reazione di alcune persone presenti al. Alcuni testimoni hanno infatti riportato numerose frasi razziste nei confronti della piccola e della madre, di origini nigeriane. Morta una: si sospetta una morte in culla La cronaca della vicenda ci porta a Sondrio, quando 3 giorni fa una donna 22enne di origini nigeriane si è presentata al. I quotidiani locali riportano che la donna ha cercato aiuto in strada, perché la bambina di neanche 5respirava a fatica.Neanche ildel personale medico ha però potuto fermare la tragedia: la piccola è morta mentre si trovava in ospedale. Le fonti parlano di sospetta morte in culla, una condizione tremenda che può colpire i ...

