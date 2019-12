Morta Azzurra Lorenzini | cantante e conduttrice TV

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 19 dicembre 2019) È, all’età di 32 anni, ladi Telegranducato, dopo un anno di lotta contro un melanoma. Il cuore diha smesso di battere ieri mattina, 17 dicembre, all’ospedale di Empoli. Lo scorso 13 dicembre aveva creato un profilo Facebook con l’obiettivo di raccontare la sua battaglia giornaliera contro il tumore, chiamatoLetto Ventitrè. L’ultimo brano interpretato daè Letto 23, scritto per lei da Gianni Errera, e i ricavi saranno devoluti all’associazione I Discepoli di Padre Pio per la costruzione di un ospedale e centro di ricerca per i tumori in Calabria. Nella canzoneha raccontato i cambiamenti creati dalla malattia sulla sua vita. LEGGI ANCHE: Un medico in famiglia, attrice lotta contro il cancro al seno. L’ultimo post è una diretta struggente del 16 dicembre scorso in cui ...

