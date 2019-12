Monica Bellucci | ritorno di fiamma con Nicolas Lefebvre – VIDEO

Leggi la notizia su viagginews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Per l’attriceimportanti novità in amore: ci sarebbe undicon, la foto che conferma tutto. L’attricesarebbe ritornata insieme al suo ex fidanzato. L’indiscrezione arriva dal settimanale ‘Chi’ che ha sorpreso insieme la coppia. I due sono stati paparazzati insieme fuori da un ristorante … L'articolodiconè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AfridiFan_MUFC : @CelebPostings Monica Bellucci. - JESSYCAJESS1 : MONICA BELLUCCI /DRACULA/COPPOLA - matteo26826046 : @hanaegypt1234_a monica bellucci ?????? -