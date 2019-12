Mondiale per Club | Klopp | «Non volevo i supplementari» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Jurgenha parlato in conferenza stampa dopo il successo del suo Liverpool contro il Monterrey alperJurgenha parlato in conferenza stampa dopo il successo all’ultimo minuto contro il Monterrey nella semifinale delper. Una vittoria firmata Firmino visto che l’attaccante brasiliano ha spalancato le porte della finale ai Reds solamente nei minuti di recupero. «Nonandare aiinfatti quando Firmino ha segnato ero molto contento. Ha segnato in un’azione poco chiara di Salah, si è fatto trovare al posto giusto» Leggi su Calcionews24.com

LuigiBrugnaro : Grazie @antonioguterres per le parole su #Venezia La invito a nome di tutti i veneziani a venire in questa Città, c… - chetempochefa : - 'Roberto non è che hai un'idea per Liz Taylor, per farla lavorare?' - 'A me?! Liz Taylor?!' Roberto Benigni racc… - emergenzavvf : #Brindisi #14dicembre, all’alba di #oggi evacuate oltre 53.000 persone per il ritrovamento di un ordigno bellico ri… -